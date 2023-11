Die Aktie des britisch-australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto bewegt sich seit geraumer Zeit innerhalb einer breit angelegten Handelsspanne seitwärts.

Innerhalb dieser Range arbeitete sich die Aktie in den letzten Wochen sukzessive nach oben und nimmt nun einen außerordentlich wichtigen Kursbereich ins Visier.



Das dritte Quartal lief recht robust für das Eisenerz-Unternehmen. Das stützte den Aktienkurs und trieb Rio Tinto plc. in Richtung 55 GBP. Damit ist die untere Begrenzung der Handelsspanne (Kursbereich um 44 GBP) bereits weit entfernt. Gleiches gilt allerdings auch (noch) für die obere Begrenzung (63 GBP / 65 GBP). Der obere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht die aktuelle Konstellation.

Rio Tinto ist eine Spekulation auf eine nachhaltige Erholung der Weltwirtschaft, liefert das Unternehmen doch wichtige Basisrohstoffe. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung hingegen klar definiert: Rio Tinto muss über die 55 GBP, um die Tür in Richtung 63 GBP / 65 GBP weit aufzustoßen. Ein Scheitern an der Widerstandszone um 55 GBP könnte die Aktie auf der Unterseite erneut in die Bredouille bringen.