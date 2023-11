Cramer ist bekannt für seine sprunghafte Hassliebe zu Bitcoin . Zuvor hatte der Moderator davon abgeraten, in Bitcoin zu investieren. Nun räumte er in seiner CNBC-Sendung Mad Money ein, dass seine frühere Einschätzung verfrüht war. Er ermutigt Anleger, den Kauf von Bitcoin in Betracht zu ziehen, wenn sie an dessen Potenzial glauben. "Hören Sie, wenn Sie Bitcoin mögen, kaufen Sie Bitcoin. Das war schon immer meine Meinung. Und eine Zeit lang mochte ich es, und ich dachte, dass der Höhenflug vorbei ist, aber ich war da wohl etwas zu voreilig."

Die Wertsteigerungen sind größtenteils auf den Optimismus der Branche im Zusammenhang mit der potenziellen Genehmigung eines börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETF) durch die US-Börsenaufsicht (SEC) zurückzuführen. Im Falle einer Genehmigung würde der ETF traditionellen Finanzinstituten ein Engagement in Bitcoin ermöglichen, ohne die Kryptowährung direkt zu halten. Analysten sind der Meinung, dass eine solche Genehmigung zu einem beträchtlichen Schub von einer Billion US-Dollar für Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte führen könnte.

Jim Cramer gilt als sehr umstritten. Einige Anleger sind der Meinung, dass es eine kluge Finanzstrategie sein könnte, sich gegen seinen Rat zu positionieren. Ein inverser Cramer-ETF wurde dementsprechend aufgelegt, um Renditen im Gegensatz zu seiner Aktienauswahl zu erzielen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

