"Vorstand und Aufsichtsrat von Vitesco Technologies werden die Umsetzung des Erwerbsangebots und des Unternehmenszusammenschlusses nach Maßgabe der Vereinbarung konstruktiv begleiten", teilte Vitesco am Montag mit. Trotzdem sei auch das aufgebesserte Angebot weiterhin nicht angemessen angesichts des Entwicklungspotenzials von Vitesco.

Mit dem nachgebesserten Angebot steigt der Gesamtwert des Deals auf 3,8 Milliarden Euro. Vitesco gab am Montag in einer Erklärung die Einleitung eines Geschäftsabkommens mit Schaeffler bekannt.

Nach Abschluss des Übernahmeangebots plant Schaeffler eine Fusion mit Vitesco, wobei letzteres als übertragende Einheit in Schaeffler integriert werden soll. Eine Hauptversammlung von Vitesco, die über die Fusion entscheiden soll, ist für den 24. April angesetzt.

Erst vor Kurzem hatte sich Schaeffler noch gegen eine Angebotserhöhung gesträubt: Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld sah Mitte November keinen Grund, sein Gebot aufzubessern. Früheren Angaben zufolge hält die Industriellenfamilie über ihre Beteiligungsfirmen bereits knapp die Hälfte an Vitesco und hat sich weitere Anteile in Höhe von rund neun Prozent über Finanzinstrumente gesichert.

David Einhorns Greenlight Capital, das rund 3,5 Prozent an Vitesco hält, hatte die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat schon vor Wochen aufgerufen, entweder auf ein verbessertes Angebot von Schaeffler zu drängen oder alternative strategische Optionen zu erwägen.

Einhorns "konservative Bewertung" kalkuliert mit einem Kurs von 150 Euro pro Vitesco-Aktie, was einer Marktkapitalisierung von mindestens sechs Milliarden Euro entsprechen würde. Greenlight Capital hält rund 3,5 Prozent an Vitesco.

Auch das neue Angebot stößt am Montag auf wenig Gegenliebe bei Anlegern. Die Vitesco-Aktie liegt mit 93,50 am Vormittag leicht im Minus. Mehr zur geplanten Übernahme gibt es heute um 14:00 in der wallstreetONLINE Börsenlounge mit Markus Weingran.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion