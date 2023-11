init innovation in traffic systems

Zwischen dem 20. und 24. November 2023 hat die init innovation in traffic systems SE, ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe, einen beachtlichen Aktienrückkauf im Wert von fast 80.000 Euro durchgeführt.

Aktienrückkauf-Update: Was geschah vom 20. bis 24. November 2023?

