Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal einen um 40 Prozent höheren Betriebsgewinn und einen Rekordbestand an Barmitteln in Höhe von 157,2 Milliarden US-Dollar gemeldet. CNBC hat sich das Portfolio des Altmeisters genauer angeschaut und nach Aktien gesucht, die auch bei Analysten beliebt sind. Mindestens 55 Prozent der Analysten stufen die folgenden Aktien demnach mit "Kaufen" ein und das durchschnittliche Kursziele der Analysten muss ein Aufwärtspotenzial von mindestens 15 Prozent für das kommende Jahr implizieren.

Der Cloud-Software-Anbieter Snowflake ist ein weiterer Analystenfavorit im Berkshire-Portfolio. Fast 56 Prozent der Analysten stufen die Aktie als "Buy" ein. Die Konsens-Kursziele implizieren ein Aufwärtspotenzial von 19 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Snowflake-Aktie ist im Jahr 2023 bisher um 18 Prozent gestiegen. Snowflake wird am 29. November über die Ergebnisse für das dritte Quartal berichten.

Der zweitgrößte Ölkonzern der USA, Chevron, ist ebenfalls auf der Liste zu finden. Die Chevron-Aktie hat seit Jahresbeginn knapp 20 Prozent an Wert verloren. Berkshire hat die Beteiligung im dritten Quartal um zehn Prozent reduziert. Laut Analystenkonsens bietet der Ölgigant ein Kurspotenzial von 25 Prozent.

Weitere Titel, die sowohl Warren Buffett als auch Wall-Street-Analysten lieben, sind Liberty Media, Louisiana-Pacific, Nu Holdings und T-Mobile US.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion