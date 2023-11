NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht BASF im Branchenvergleich in einer relativ schlechten Ausgangslage. Die Kosten in Europa stellten den Chemiekonzern mit seinem Verbundprinzip vor Herausforderungen, was sich voraussichtlich kurz- und mittelfristig auf die Ertragskraft auswirken werde, schrieb Analyst Charles Webb in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die Aktien seien vergleichsweise teuer, begründete er die Senkung seines Anlageurteils von "Equal-weight" auf "Underweight". Damit rechnet er mit einer unterdurchschnittlichen Gesamtrendite im Vergleich zu anderen beobachteten Branchenwerten. Zugrunde gelegt wird von Morgan Stanley stets ein Zeitraum zwischen zwölf und 18 Monaten. Das Kursziel kappte Webb von 43 auf 39 Euro und damit auf ein Niveau, das rund zehn Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt.