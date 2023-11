NOWEDA wächst weiter (FOTO)

Essen (ots) - Im Geschäftsjahr 2022/2023 steigerte die NOWEDA-Gruppe ihren

Umsatz um über eine halbe Milliarde Euro auf nunmehr rund 9,5 Mrd. Euro. Die

Mitglieder der Essener Genossenschaft, derzeit mehr als 9 300 selbstständige

Apothekerinnen und Apotheker, erhalten eine Bardividende in Höhe von 7,23 %

(brutto 8,5 %) auf die Grundanteile und 8,5 % (brutto 10 %) auf die freiwilligen

Anteile.



Bilanz und Mitgliederentwicklung





Aufsichtsrat und Vorstand informierten die Mitglieder im Rahmen der NOWEDAGeneralversammlung am 25. November 2023 im Congress Center Essen über die Bilanzder Genossenschaft: Das Eigenkapital der NOWEDA-Gruppe wuchs im vergangenenGeschäftsjahr um 37,8 Mio. Euro auf 576,5 Mio. Euro. Die Bilanzsumme stieg auf1,68 Mrd. Euro. Das Anlagevermögen erhöhte sich um 4,5 Mio. Euro auf 224,3 Mio.Euro, da das Investitionsvolumen größer als die Abschreibungen in der Gruppewar. Im vergangenen Geschäftsjahr haben sich 344 Apothekerinnen und Apothekerfür eine Mitgliedschaft in der NOWEDA entschieden. Damit betrug die Gesamtzahlder Mitglieder zum Geschäftsjahresende 9 370 - trotz drastisch sinkenderApothekenzahlen eine erneute Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.InvestitionenDie NOWEDA-Gruppe investierte im Geschäftsjahr 2022/2023 insgesamt 24,2 Mio.Euro und damit rund eine Million Euro mehr als im Vorjahr: "In der gestiegenenInvestitionssumme spiegelt sich einmal mehr die genossenschaftliche Ausrichtungder NOWEDA wider", betont NOWEDA-Chef Dr. Michael Kuck. "NOWEDA wird gerade auchin diesen krisenhaften Zeiten, trotz Inflation, trotz enorm gestiegener Energie-und Personalkosten weiterhin mit aller Kraft investieren, um ihren Mitgliedernund Kunden ohne Abstriche qualitativ hochwertige Leistungen zu bieten." Unteranderem konnte die NOWEDA im Geschäftsjahr 2022/2023 die Modernisierungen inEssen und Taucha weitgehend abschließen. Aktuell finden zudem umfangreicheErweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Langgöns und Frechen sowie Ersatz-und Ergänzungsinvestitionen in weiteren Niederlassungen statt. "Der Aufsichtsratbegrüßt ausdrücklich die Qualitätsstrategie der NOWEDA, nach der die Apothekender Mitglieder mit der besten Leistung im Markt unterstützt werden sollen.NOWEDA investiert umfassend, um diese Qualität bieten zu können", betont auchder Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Matthias Lempka.Lieferengpässe"Wenn wir an das leidige Thema 'Arzneimittellieferengpässe' denken, können wirmittlerweile von einem Schaden sprechen, der Millionen Menschen betrifft", so