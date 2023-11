Die aktuelle positive Stimmung auf den Finanzmärkten könnte kurzfristig ein Warnsignal sein, da die Kurse trotz der schleichenden Aufwärtsbewegung der letzten zwei Wochen keinen Ausbruch erreichen konnten. Massive Rallys, wie in den letzten vier Monaten beobachtet, signalisieren langfristige Stärke, doch kurzfristig ist unklar, ob noch viel Spielraum nach oben besteht. Der S&P 500 und der Nasdaq stehen vor massiven Widerständen, ebenso wie die europäischen Märkte. Ein Ausbruch der Kurse nach oben wäre ein starkes Signal. In der kommenden Woche werden wichtige Wirtschaftsdaten erwartet, darunter europäische Inflationsdaten und US-Wirtschaftsdaten wie BIP und privates Einkommen. Der ISM Einkaufsmanagerindex wird am Freitag veröffentlicht. Die letzten Wochen des Jahres könnten sehr dynamisch werden. Lars Wißler, Chefredakteur von Aktie der Woche und Hebel der Woche, empfiehlt, die Marktstimmung optimal auszunutzen und bietet einen kostenlosen Report zum Thema Index-Trading an.