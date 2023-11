Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Wie haben sich die Präferenzen und das Einkaufsverhalten derVerbraucher:innen in Bezug auf nachhaltigere Nahrungsmittel entwickelt -angesichts der COVID-Pandemie, der hohen Inflation, des Ukraine-Kriegs und derimmer öfter spürbaren Auswirkungen des Klimawandels? Dieser Frage ist einegemeinsame Studie der REWE Group, der Consumer Panel Services GfK und derStiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. nachgegangen. Und die Ergebnissebieten Anlass zu langfristiger Zuversicht: Nachhaltigere Produkte sind über alleGenerationen hinweg ungebrochen im Trend. Auch wenn vor allem dieinflationsbedingte Notwendigkeit, in deutschen Haushalten den Rotstiftanzusetzen, zuletzt zu einer Abschwächung der Entwicklung geführt hat."Die letzten Jahre mit gesundheitlichen, wirtschaftlichen und politischen Krisenin immer schnellerer Abfolge haben den Menschen sehr viel abverlangt -persönlich und ökonomisch. Dass in einem so unsicheren Umfeld nachhaltigereLebensmittel sehr vielen Konsument:innen weiterhin ein großes Anliegen sind,zeigt ganz klar: Das Glas ist halbvoll, und nicht halbleer. Das ist eineanhaltend gute, stabile Basis, auf der wir - auch mit den Ergebnissen undAnnahmen der Studie - für unsere wöchentlich 50 Millionen Kundinnen und Kundenunser nachhaltiges Angebot konsequent und gezielt weiter ausbauen werden",betont Dr. Daniela Büchel, REWE Group Vorständin für Human Resources undNachhaltigkeit.Untersucht wurden in der Studie Präferenzen und das Kaufverhalten seit 2018 inBezug auf Bio, Fleisch, Fleischanaloge Produkte, Milch-Alternativen undRegionalität, wobei das Haushaltspanel der Consumer Panel Services GfK mitseinen brutto 30.000 Haushalten als Datenbasis herangezogen wurde. Die nachVerbraucher-Generationen bzw. Finanztypen aufgeschlüsselten Erkenntnisse wurdenum eine von Consumer Panel Services GfK für die REWE Group aktuell durchgeführteAd hoc-Umfrage zu Einstellungen und Werten rund um die Themen Klima und Mehrwegergänzt.Steigende Relevanz von jungen Generationen getriebenBis zum Jahr 2021 verzeichnete der nachhaltige Konsum bei Bio, FleischanalogenProdukten, Milch-Alternativen und Regionalität quasi einen "Fahrstuhleffekt"nach oben, was sich auch in den deutlich gestiegenen Ausgaben widergespiegelthat - naturgemäß in unterschiedlicher Ausprägung nach Generationen undHaushaltseinkommen. Die inflationsbedingten Sparmaßnahmen vieler Konsument:innenhaben diese Entwicklung jetzt zwar spürbar abgeschwächt, aber definitiv nicht