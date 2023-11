WDTU spricht sich gegen Mehrwertsteuer-Anhebung in der Gastronomie aus und unterstützt DEHOGA-Forderungen

Hamburg (ots) - Der Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen (WDTU

e.V.) hat heute seine offizielle Position gegen die geplante Anhebung der

Mehrwertsteuer für die Gastronomie bekannt gegeben. In einer Zeit, in der die

Tanzschulbranche nach wie vor mit den Nachwirkungen der Pandemie kämpft, wäre

eine Erhöhung der Merwertsteuer ein schwerer Schlag für viele Betriebe.



Der WDTU schließt sich damit den Forderungen des Deutschen Hotel- und

Gaststättenverbandes (DEHOGA) an, die darauf abzielen, die Branche in ihrer

Erholungsphase zu unterstützen und nicht zusätzlich zu belasten. Die Tanzschulen

und der Gastronomiesektor sind wesentliche Bestandteile des sozialen und

wirtschaftlichen Gefüges unserer Gemeinden und spielen eine wichtige Rolle in

der Lebensqualität vieler Menschen.