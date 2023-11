Mittelfristig möchte SFC Energy den Konzernumsatzes auf 400 bis 500 Millionen Euro steigern, wie das Unternehmen auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt ankündigte. Zudem strebt das Unternehmen eine nachhaltige EBITDA-Marge von über 15 Prozent vor 2028 an. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz noch bei 85 Millionen Euro. Im laufenden Jahr sollen es 115 bis 117 Millionen Euro sein.

Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten stieg zum Wochenstart um mehr als zehn Prozent auf über 20 Euro. Anleger hoffen, dass nach starken Verlusten seit dem Sommer nun wieder bessere Zeiten anbrechen. Wie es für die Aktie weitergeht, darüber spricht auch unser Aktienexperte Markus Weingran in seiner Börsenlounge live ab 14:00 auf dem wallstreetONLINE YouTube-Kanal.

In den letzten drei Jahren konnte SFC organisch mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 30 Prozent und gleichzeitiger Margenexpansion deutlich schneller wachsen als erwartet. Besonders hob das Unternehmen die erfolgreiche und schneller als erwartete Expansion in Indien und den USA hervor. Der US-Markt soll durch die Eröffnung einer eigenen Präsenz weiter erschlossen werden, während der Ausbau in Indien im Einklang mit der „Make in India“-Initiative steht und einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Ausrichtung der indischen Wirtschaft leisten soll.

Auch bei der Entwicklung neuer Brennstoffzellen will das Unternehmen Maßstäbe setzen. Bis Ende 2024 soll es eine modulare Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung mit bis zu 200 kW Leistung geben. Die Integration und Weiterentwicklung proprietärer Membran-Technologie zielt auf eine verbesserte Langlebigkeit und Kosteneffizienz ab.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion