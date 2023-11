Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Auto stößt weltweiten Rollout der neuen

Gestaltung von mehr als 4.000 Handelsstandorten an



> Innovative digitale Showrooms untermauern das Bekenntnis der Marke zur

Digitalisierung und zu einem ganzheitlichen Kundenerlebnis



> Die weiterentwickelte Corporate Identity von Skoda Auto vereint traditionelle

Werte mit der Mobilität der Zukunft - neue Designelemente und hoher Stellenwert

von Umweltbelangen spiegeln diese Ausrichtung wider





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Skoda Auto beginnt mit der Neugestaltung seiner weltweit mehr als 4.000Handelsstandorte nach den Vorgaben der neuen Corporate Identity (CI) der Marke.Die ersten Showrooms im neuen Design entstehen derzeit in Vietnam, in Europabeginnt die Umgestaltung der Autohäuser in Estland. Darüber hinaus öffnete inder serbischen Hauptstadt Belgrad im Oktober der erste komplett in neuer CIgehaltene City Store seine Pforten. Auch die Gestaltung eines hochmodernenShowrooms in Kuwait unterstreicht das Bekenntnis von Skoda Auto zu einerganzheitlichen digitale Kundenerfahrung - zudem bekräftigt die Marke durchdiesen Standort ihre laufende Internationalisierungsstrategie.Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, erklärt: "Unsereneue Markenidentität spiegelt unsere Reise hin zur Mobilität der Zukunft und zurDigitalisierung wider, die unsere Kunden in der Realität erleben können. Wirbefinden uns mitten im Rollout unserer bedeutendsten CI-Neugestaltung dervergangenen 30 Jahre. Den Auftakt machten unsere Informations- undKommunikationsmaterialien, jetzt weiten wir die Umgestaltung auf unsereAutohäuser in aller Welt aus. Sie spielen eine entscheidende Rolle für dieVerbindung der Kunden zur Marke Skoda, denn dort erleben Kunden aus erster Hand,wofür Skoda steht."Erste Showrooms im neuen Erscheinungsbild in Vietnam eröffnetDie Ersten, die das neue Markendesign von Skoda Auto in einem Autohaus erlebendurften, waren Kunden in Vietnam. Zeitgleich mit dem Markteintritt in demsüdostasiatischen Land (https://www.skoda-media.de/press/detail/4193/) am 23.September dieses Jahres eröffneten Standorte in Hanoi, Vinh, Buôn Ma Thu?t undHo Chi Minh Stadt. Gemeinsam mit dem lokalen Partner TC Group will Skoda Autodie Anzahl der Handelsstandorte bis 2025 auf 20 und bis 2028 auf 30 erweitern.Europapremiere für das neue Markendesign findet in Estland stattAuch in Europa treibt der tschechische Automobilhersteller den Rollout seinerneuen CI in den Autohäusern voran. Erster Standort im neuen Erscheinungsbildwird Rohe Auto in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Zu den nächsten Anwärterngehören Ausstellungsräume in der bei Charleroi gelegenen Gemeinde Gosselies in