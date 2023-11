Neue Studien "Höchstes Vertrauen" für Plansecur

Kassel (ots) -



- Focus Money setzt Plansecur beim Vertrauen auf den ersten Platz in seiner

Branche

- F.A.Z.-Institut zählt Plansecur zu Deutschlands besten Vermögensberatern



Die Finanzberatungsgruppe Plansecur kann sich gleich über zwei aktuelle

Auszeichnungen freuen. So setzte das Magazin Focus Money die Finanzberater in

seiner aktuellen Studie "Höchstes Vertrauen 2023" auf den ersten Platz in ihrer

Branche. Das F.A.Z.-Institut zählte Plansecur in einer anderen Studie beinahe

zeitgleich zu "Deutschlands meist empfohlenen Vermögensberatern 2023".