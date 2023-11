Top Biopharma verpflichtet sich zu Veeva Vault CRM für globales Kundenengagement

GSK gehört zu den ersten Unternehmen, die das CRM der nächsten Generation als Technologie für kommerzielle Innovationen einsetzen

BARCELONA, Spanien, 27. November 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass GSK eines der ersten Top-Biopharmaunternehmen sein wird, die zu Veeva Vault CRM migrieren. Durch die Einführung der nächsten Generation von CRM für die Biowissenschaften will GSK die neuen technologischen Innovationen nutzen, um mit den Kunden auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse und auf die für sie am besten geeignete Weise zu interagieren, was zu einer effektiveren Einbindung der medizinischen Fachkräfte führt.