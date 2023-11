KfW Research Jede fünfte Gründung in Deutschland durch Migrantinnen und Migranten

Frankfurt am Main (ots) -



- Krisenjahre 2020 und 2022 haben Rückgang migrantischer Gründungen zur Folge

- Wunsch nach beruflicher Selbständigkeit aber weiter höher als in

Gesamtbevölkerung

- Migrantinnen und Migranten leisten einen relevanten Beitrag zur

Gründungstätigkeit in Deutschland



Die Gründungstätigkeit von Migrantinnen und Migranten hat im Jahr 2022, das im

Zeichen von Ukrainekonflikt, Energiekrise, Inflation und konjunktureller

Unsicherheit stand, nachgelassen. Die Gründungsquote fiel auf 98 Gründungen je

10.000 Erwerbspersonen. Sie rutschte damit unter die Quote in der

Gesamtbevölkerung von 108 Gründungen. Mit 22 % ging damit trotzdem etwas mehr

als jede fünfte aller Gründungen in Deutschland auf Migrantinnen und Migranten

zurück, wie eine aktuelle Sonderauswertung von KfW Research auf Basis des

KfW-Gründungsmonitors zeigt. Der Begriff Migrant/Migrantin umfasst dabei

Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft oder Eingebürgerte.