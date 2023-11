Seite 2 ► Seite 1 von 2

Willingen (ots) - Als Gründer und Geschäftsführer der ZAZA Group machte sichGiacomo Alotto einen Namen als Mr. Selfmade. Sein ausgeprägter Geschäftssinn undeine umfassende Expertise in der Versicherungs- und Baubranche halfen ihm dabei,sein Unternehmen mit mittlerweile über fünf Tochtergesellschaften zum Erfolg zuführen. Neben seinem Business fühlt sich Giacomo Alotto außerdem demgesellschaftlichen Zusammenhalt verpflichtet und setzt sich mit der ZAZA BauGmbH für moderne und zugleich ökologische Standards im sozialen Wohnungsbau ein.Sein Ziel ist es, den Wohnungsmangel in Deutschland mithilfe innovativer undumweltfreundlicher Konzepte dauerhaft zu bekämpfen. Was er außerdem für 2024geplant hat, erfahren Sie hier.Vor allem deutsche Metropolen haben mit steigenden Mieten zu kämpfen. Dabei sindeinkommensschwache Familien besonders von der Wohnungsnot betroffen. Verbändesprechen derzeit davon, dass im Jahr 2024 bis zu einer Million Menschen keineWohnung mehr finden. Um die Entstehung von Armenvierteln zu verhindern, habensich Gemeinden in Zusammenarbeit mit Landesregierungen und der Bundespolitikdazu verpflichtet, den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Das ursprüngliche Zielder Bundesregierung, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen, wurde bereits im Jahr2022 deutlich verfehlt. Von den fertiggestellten 295.000 Einheiten waren nur25.000 Sozialwohnungen. Auch der Bundesverband der Wohnungs- undImmobilienunternehmen warnt mittlerweile vor einer Verschärfung des Problems undsagt eine dauerhaft prekäre Lage für viele Mieter voraus. "Die Krise isthausgemacht. Wenn beim sozialen Wohnungsbau die Not der Menschen und ökologischeBauvorschriften gegeneinander ausgespielt werden, wird keine Verbesserung derSituation eintreten", prognostiziert Giacomo Alotto, Geschäftsführer der ZAZABau GmbH."Wir denken beide Aspekte zusammen. Ökologische Aspekte und sozialeVerpflichtungen müssen sich nicht widersprechen", fügt der Experte hinzu. Wasgesellschaftliche Verantwortung bedeutet, lernte der Unternehmensberater währendseiner Zeit als Beamter im öffentlichen Dienst. Doch trieb ihn der Wunsch an,mehr bewegen zu können, weshalb sich Giacomo Alotto bereits vor 20 Jahren in derVersicherungsbranche selbstständig machte. Sein außerordentlichesVerkaufsgeschick bescherte ihm erste Erfolge, die den Aufbau einer großenVertriebsstruktur nach sich zogen. Auf diese Weise schuf der Unternehmer einNetzwerk von unschätzbarem Wert, welches ihm einen enormen Wissensvorsprung auf