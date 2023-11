FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung von Moritz Kraemer, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), auch im kommenden Jahr enttäuschend entwickeln. Dank einer besseren Binnennachfrage dürfte Deutschland zwar aus der aktuellen Rezession herausfinden, sagte Kraemer am Montag in Frankfurt. Die Wirtschaftsleistung sollte 2024 aber nur leicht um 0,3 Prozent wachsen. "Das Jahr wird wohl eine Enttäuschung bleiben." Eine Rückkehr auf einen stabilen Wachstumspfad sei nur möglich, wenn die Regierungskoalition in Berlin die Schuldenbremse lockere.

Nur mit öffentlichen Investitionen in die Digitalisierung, die Bildung und in die Infrastruktur könne sich Deutschland nachhaltig aus der aktuellen Wachstumskrise befreien, sagte der Ökonom. Zwar habe die Schuldenbremse Deutschland in den vergangenen Jahren gut gedient und die Schuldenquote vergleichsweise niedrig gehalten. "Nun jedoch droht die Schuldenbremse für Deutschland zur Wachstumsbremse zu werden", warnte Kraemer.