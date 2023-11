Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- ClimatePartner Impact entwickelt Klimaschutzlösungen für Unternehmen weiterund definiert neue und flexible Ansätze als Alternative zum CO2-Ausgleich.- Mit Contribution Claims können Unternehmen den Fokus für ihr Klimaengagementneu setzen und so ihren Beitrag zur Erreichung der globalen Klimaziele überdie eigene Wertschöpfungskette hinaus zum Ausdruck bringen.- Als Experte für die Entwicklung von Klimaschutzprojekten gestaltet dieClimatePartner Impact den Markt aktiv mit undveröffentlicht ihr Whitepaper"Redefining corporate climate action: Shifting from offsetting to contributionclaims on the voluntary carbon market".Der Markt für das freiwillige Klimaengagement von Unternehmen und Organisationenbefindet sich derzeit im Umbruch. Lag der Fokus bisher auf der Zielsetzung, dieeigene Klimaneutralität zu erreichen, suchen Unternehmen und Organisationen nunnach Alternativen zu diesem Konzept. Eine Lösung als Ergänzung zuCO2-Reduktionen bieten sogenannte Contribution Claims. Die ClimatePartnerImpact, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von ClimatePartner, hat dieseneuen Lösungsansätze nun fest in ihr Leistungsangebot für Kunden integriert undveröffentlicht dazu ein Whitepaper. Das Whitepaper verdeutlicht die Bedeutungvon Contribution Claims für den globalen Klimaschutz und kann hier(https://www.climatepartner.com/de/ressourcen/whitepaper-contribution-claims)abgerufen werden.Finanzielles Klimaengagement nach MaßBisher haben Unternehmen und Organisationen Emissionen aus der eigenenGeschäftstätigkeit, die sie nicht direkt reduzieren konnten, vor allem Tonne fürTonne mit Verified Emission Reductions (VERs) kompensiert. Der ContributionClaims Ansatz ermöglicht es Unternehmen und Organisationen nun, auch über denCO2-Fußadruck der eigenen Wertschöpfungskette hinaus einen Beitrag zurGesamtminderung der Emissionen auf globaler Ebene zu leisten. Zudem können siedie Länder des Globalen Südens bei der Erreichung ihrer Emissionsreduktionszieleunterstützen und tragen zur nachhaltigen Entwicklung bei.Je nach strategischer Zielsetzung des Unternehmens definiert die ClimatePartnerImpact hier verschiedene Ansätze: " Ton-for-Ton ", " Money-for-Ton " und "Money-for-Money ". Contribution Claims müssen demnach nicht immer direkt mit demCO2-Fußabdruck der beitragenden Organisation verbunden sein. Im Whitepaperpräsentieren die Klimaschutz-Expert:innen von ClimatePartner Impact einedetaillierte Gegenüberstellung der drei Modelle sowie deren Vor- und Nachteileund gestalten so die aktuellen Marktentwicklungen aktiv mit.Finanzierung ganzheitlicher und langfristiger Projekte