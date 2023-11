Hamburg (ots) - Wer Fachkräfte binden will, muss mehr bieten als je zuvor. Als

Gründer der FAIRFAMILY Unternehmensberatung unterstützen Randolph Moreno Sommer

und Felix Anrich mittelständische Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiterbindung

durch sinnvolle und effektive Gesundheitsförderung nachhaltig zu verbessern.

Hier erfahren Sie, wie es Firmen gelingt, durch Gesundheits-Benefits wirksame

Alleinstellungsmerkmale für das Recruiting und die Mitarbeiterbindung zu

schaffen.



Schon seit mehreren Jahren fällt es Unternehmen immer schwerer, ihre Mitarbeiter

an sich zu binden, während der Krankenstand jedes Jahr steigt. Diese beiden

Probleme hängen oftmals eng zusammen: Bauen sich Stress und Unzufriedenheit auf,

sind Beschäftigte anfälliger für Gesundheitsprobleme - schlussendlich sehen sie

nur noch in der Kündigung einen Ausweg. Konventionelle Mitarbeiter-Benefits

helfen dagegen nur wenig. "Das große Problem an vielen Benefits besteht darin,

dass sie nur diejenigen erreichen, die noch gesund und fit sind. Ferner zeigen

viele Gesundheits-Benefits nur eine temporäre Wirkung", erklärt Randolph Moreno

Sommer, Geschäftsführer von FAIRFAMILY.





"Unternehmen müssen also das Gesundheitsmanagement neu denken - gleichen sie dieSchwächen des Gesundheitssystems effektiv aus, stellt dies bereits einen sehrguten Start dar", ergänzt sein Geschäftspartner Felix Anrich. Als Gründer vonFAIRFAMILY haben die Experten in über 4.000 Beratungen schon zahlreicheUnternehmen erfolgreich bei der Implementation neuer Gesundheits-Benefitsunterstützt. Woran es bei vielen Firmen hapert und was getan werden kann, umAlleinstellungsmerkmale im Recruiting zu schaffen und die Mitarbeiterbindung zuverbessern, haben die beiden im Folgenden zusammengefasst.Gesundheits-Benefits verfehlen oft ihr ZielIm Allgemeinen sehen sich Unternehmen bei der Auswahl von Benefits mit zweierleiProblemen konfrontiert: Da jedes neue Programm zusätzlichen Verwaltungsaufwandmit sich bringt, können sie nur eine begrenzte Anzahl an Benefits anbieten.Diese werden jedoch nicht von allen Mitarbeitern genutzt, da womöglich einigekeine Verwendung für diverse Benefits haben.Ebenso bleiben Menschen mit fortgeschrittenen Verschleißerkrankungen oderBurnout-Symptomen bei den Mitarbeiter-Benefits oft auf der Strecke - und das,obwohl diese den größten Bedarf an Gesundheitsförderung hätten. Es muss also einKompromiss gefunden werden, der allen Mitarbeitern zugutekommt und ihre privatenProbleme löst, was sich jedoch in der Praxis schwierig gestaltet.Staatlich gefördertes Gesundheitsbudget statt fester AngebotspaletteDie Experten von FAIRFAMILY haben in den letzten sechs Jahren jegliche