Rödental (ots) - Der E-Commerce bleibt auch weiterhin stabil, um tatsächliche

Erfolge einzufahren, braucht es jedoch die richtige Herangehensweise. Das

bestätigen auch Eduard Meisner und Sergej Djacenko: Sie sind erfahrene

E-Commerce-Experten, Inhaber zweier Onlineshops sowie die Gründer von

ECOMMastery. Als diese unterstützen sie ihre Kunden beim Aufbau und der

Optimierung eines erfolgreichen und profitablen Onlineshops. Doch was braucht

es, um seinen Shop erfolgreich zu etablieren?



Das Thema Onlineshopping hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil der

vorherrschenden Einkaufskultur etabliert: Schließlich geht dieses mit

zahlreichen Vorteilen für Verbraucher einher, die vor allem im Punkt

Bequemlichkeit überzeugen. Entsprechend groß ist auch die Nachfrage nach

attraktiven Shops. Eine große Chance für zahlreiche Händler, sich ein lukratives

Business aufzubauen. Um wirklich erfolgreich zu sein, braucht es allerdings die

richtige Strategie. "Wer willkürlich startet und sich den großen Erfolg erhofft,

wird schon bald das Nachsehen haben und schnell wieder vom Markt verschwinden",

erklärt Eduard Meisner, Gründer der Agentur ECOMMastery.





"Es gibt bestimmte Bausteine im E-Commerce, die zwar jeder kennt, von denmeisten aber vernachlässigt werden", ergänzt sein Geschäftspartner SergejDjacenko. "Das liegt entweder an der fehlenden Zeit oder am fehlenden Know-how.Doch eines steht unweigerlich fest: Wer wirklich erfolgreich sein und sichlangfristig am Markt behaupten will, muss diese Bausteine in der eigenenStrategie berücksichtigen." Gemeinsam betreiben die beiden E-Commerce-Expertenneben ihrer Agentur auch zwei eigene Onlineshops und konnten diese aufsiebenstellige Umsätze skalieren. Ihre Expertise stammt damit aus der Praxis.Heute geben sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen an andere Onlineshop-Betreiberweiter und helfen ihnen dabei, sich erfolgreich am Markt zu etablieren und sichgegen ihre Mitbewerber durchzusetzen. Welche Bausteine es im E-Commerceunbedingt umzusetzen gilt, um sein Business erfolgreich zu halten, haben EduardMeisner und Sergej Djacenko im Folgenden zusammengefasst.1. Automatisierungstechnologien implementierenBesonders in einer schnelllebigen Zeit wie der heutigen, wird es im E-Commerceimmer wichtiger, sich moderne Möglichkeiten zunutze zu machen. Dazu zählen inerster Linie die Automatisierungen einzelner Prozesse. Indem beispielsweiseoperative Tätigkeiten automatisiert werden, können Prozesse um bis zu 80 Prozenteffizienter gestaltet werden - das schafft Freiräume für strategische Aufgaben.2. Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen