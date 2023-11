JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi nach Studiendaten für das Mittel Dupixent zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Franzosen hätten sehr starke Studiendaten vorgelegt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sollten ausreichen für einen Zulassungsantrag in den USA und auch eine Genehmigung. Vosser sieht insgesamt ein Spitzenumsatzpotenzial für das Mittel zur COPD-Behandlung von zwei Milliarden Euro./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 07:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2023 / 07:43 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 87,13EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m