Der Automobilhersteller verhandelt derzeit mit dem Betriebsrat über ein Kostensenkungsprogramm für die Marke VW, das den ersten Schritt in einem konzernweiten Programm zur Steigerung der Effizienz bei der Umstellung auf Elektroautos darstellt. Das Unternehmen hatte zuvor erklärt, es wolle die "demografische Kurve" nutzen, um seine Belegschaft zu reduzieren. Bis 2029 sollten demnach keine Entlassungen vorgenommen werden. In der Sitzung vom Montag sagte Personalvorstand Gunnar Kilian schließlich, dass eine reduzierte Belegschaft nun durch Vereinbarungen über Altersteilzeit oder Vorruhestand erreicht werden solle. Der Großteil des Zehn-Milliarden-Euro-Einsparungsziels werde jedoch durch andere Maßnahmen als den Personalabbau erreicht, fügte Kilian hinzu, wobei die genauen Einzelheiten bis Ende des Jahres festgelegt werden sollen.

"Wir müssen endlich mutig und ehrlich genug sein, Dinge über Bord zu werfen, die im Unternehmen doppelt vorkommen oder einfach Ballast sind, den wir für gute Ergebnisse nicht brauchen", so Kilian.

Mit einem Tagestief von 105,52 Euro notiert die VW-Aktie im unteren DAX-Drittel. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund zwölf Prozent an Wert verloren. Der Analystenkonsens impliziert ein Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion