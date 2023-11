Berlin (ots) -



- Stimmung der mittelständischen Unternehmen trübt sich spürbar ein

- Geschäftserwartungen fallen auf den zweitniedrigsten Stand überhaupt

- Die größten Herausforderungen sind weiterhin Fachkräftemangel und Bürokratie

- Investitionsbereitschaft bleibt schwach und Personalaufbau stockt

- Bilanzqualität pendelt sich auf hohem Niveau ein



Die wirtschaftliche Erholung des Mittelstands lässt auf sich warten. Gemäß der

aktuellen Mittelstandsstudie von DZ BANK und Bundesverband der Deutschen

Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) haben sich im Herbst sowohl die

Geschäftserwartungen als auch die Geschäftslage der mehr als 1.000 befragten

mittelständischen Unternehmen deutlich eingetrübt. Die noch im Frühjahr

bestehende Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung hat sich damit zunächst

nicht erfüllt.





"Die Anstrengungen der Bundesregierung zur Stärkung des Wirtschaftsstandortsmüssen schnell zu greifbaren Ergebnissen kommen. Neben Maßnahmen zurBeschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und zum Bürokratieabbauhat die Stärkung der finanziellen Investitionsanreize eine hohe Priorität.Deutschland braucht massive Investitionen in den Wirtschaftsstandort, in dieDekarbonisierung und die Digitalisierung. Wir stehen als Finanzierungspartnerbereit, die Investitionen in die Zukunft auf den Weg zu bringen", kommentiertdie BVR-Präsidentin Marija Kolak die jüngsten Umfrageergebnisse."Nach den negativen Auswirkungen von Coronakrise, Lieferengpässen,Ukraine-Krieg, Energiekrise, hoher Inflation und Zinswende müssen dieMittelständler jetzt auch noch eine anhaltende Konjunkturschwäche überstehen.Zudem besteht vorerst weiterhin das Risiko einer Eskalation im Nahen Osten.Allerdings stimmen die Erfahrungen der Vergangenheit optimistisch, dass derMittelstand auch die neuen Herausforderungen gut meistern wird. Die Unternehmensind sehr wandlungsfähig", sagt Uwe Berghaus, Firmenkundenvorstand der DZ BANK.Ausblick und Geschäftslage trüben sich einDie Stimmungsaufhellung vom Frühjahr ist im Zuge der anhaltenden Belastungenschon wieder Geschichte. Der Saldo der Prozentanteile von optimistischen undpessimistischen Geschäftserwartungen der Mittelständler sank von zuvor plus 7auf nun minus 15 Punkte. Dies ist das zweitschlechteste Ergebnis seit Beginn derErhebung im Jahr 1995. Nur zur Hochzeit der Energiekrise vor einem Jahr warendie Mittelständler noch pessimistischer gestimmt als jetzt. Die Erwartungenhaben sich in allen Größenklassen und in fast allen Branchen verschlechtert. ImBranchenvergleich am pessimistischsten blicken die mittelständischenBauunternehmen der Zukunft entgegen, was wegen der Zinswende und der