ZÜRICH, 27. November 2023 /PRNewswire/ -- Compleo Charging Solutions , einer der führenden Full-Service-Anbieter in Bezug auf Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge in Europa, gibt die Markteinführung seines High Power Charger (HPC) eTower 200 bekannt. Dieses in Deutschland entwickelte und hergestellte Hochleistungsladegerät bietet maximale Leistung und Effizienz in einem kompakten Design. Der eTower ist mit zahlreichen innovativen Funktionen ausgestattet, wie beispielsweise einer modularen Stromverteilung, einem charakteristischen Beleuchtungskonzept und dem Ansatz des „Single Point of Services", um Installation, Betrieb und Nutzung erheblich zu vereinfachen. Im Mittelpunkt stehen die unternehmensintern entwickelten leistungselektronischen Siliziumkarbid-Lademodule, um neue regulatorische und marktspezifische Anforderungen zu erfüllen, einschließlich der Implementierung von netzunterstützenden Funktionen.

Die modulare Technologie des eTower 200 ermöglicht ein ultra-schnelles Laden mit einer Ausgangsleistung von bis zu 200 kW und einem Wirkungsgrad von mehr als 96 %. Dank eines hochmodernen Stromverteilungssystems, das auf sieben unabhängigen Leistungsmodulen basiert, die vollständig von Compleo in Deutschland entwickelt wurden, verfügt der eTower über die Fähigkeit, Strom dynamisch und intelligent bereitzustellen. Die Ladetechnologie passt sich kontinuierlich der jeweiligen Ladesituation an und maximiert so die Ladeleistung. Jedes Leistungsmodul liefert bis zu 920 Volt und 72 Ampere, dass es den Fahrern ermöglicht, ihre Elektrofahrzeuge in kürzester Zeit aufzuladen und ihre Reise fortzusetzen. Alle Leistungshalbleiter, die in den Modulen verwendet werden, werden mithilfe modernster Siliziumkarbid-Technologie (SiC) hergestellt. Durch die vollständige Abschaltung der Leistungsmodule im Standby-Modus, wird der Stromverbrauch zusätzlich minimiert.

Mit dem eTower 200 setzt Compleo neue Maßstäbe für eine effiziente Flächennutzung und bietet eine hohe Flexibilität bei der Auswahl eines Installationsortes. Installateure und Servicetechniker können während Wartungen und Inspektionen, dank des „Single Point of Service"-Konzepts mit dem kleinsten Servicebereich innerhalb der Klasse der 200-kW-HPC-Lösungen, schnell und einfach auf das Gerät zugreifen. Alle Komponenten des Ladesystems sind über eine einzige Service-Tür zugänglich, die auf den belegten Parkplatz ausgerichtet ist. Darüber hinaus kann der eTower 200 direkt an Wänden platziert werden, was eine noch kompaktere Flächennutzung ermöglicht. Dies sorgt für eine breite Auswahl an Standortoptionen und maximiert die Flexibilität bei der Installation. Dank seiner geringen Höhe, der geringsten seiner Klasse, kann der eTower sogar an Standorten mit einer begrenzten Bauhöhe, wie beispielsweise bei Parkhäusern oder unter Dächern, installiert werden. Dies macht die Lösung zur idealen Wahl für anspruchsvolle Standorte, an denen Fläche und Höhe gleichermaßen relevant sind. Darüber hinaus vereinfacht der innovative Wire Hub den Installationsprozess erheblich. Er schützt alle notwendigen Versorgungsleitungen, reduziert den Installationsaufwand und senkt somit die Installationskosten.