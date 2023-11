Gratulation an alle von TCL gesponserten europäischen Fußballnationalmannschaften, die sich für den Summer of Sports qualifiziert haben

PARIS, 27. November 2023 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), eine führende Unterhaltungselektronikmarke und eine der beiden weltweit führenden TV-Marken, gratuliert seinen offiziellen Partnern unter den europäischen Fußballnationalmannschaften zu ihrem Erfolg im Vorfeld des europäischen Sportmonats. Die Fußballnationalmannschaften von Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Deutschland, die alle offiziell von TCL gesponsert werden, haben sich erfolgreich als Spieler oder Gastgeber für das Turnier 2024 qualifiziert. TCL fühlt sich geehrt, solch unglaubliche Talente zu unterstützen und die ganze Magie des Fußballs mithilfe modernster Displaytechnologie in Millionen von Haushalten in ganz Europa zu bringen.

Als Verfechter der Idee, Großartiges zu inspirieren und magische Momente für alle zugänglich zu machen, hat TCL seinen Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt auf die Entwicklung des fortschrittlichsten Sortiments von Fernsehgeräten gelegt, die mit modernster Displaytechnologie und verbesserten Sportanzeigefunktionen vollgepackt sind, um den Fans überall das Gefühl zu geben, im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen.

Die QD-Mini-LED-Reihe von TCL: Perfekt für das absolute Sporterlebnis

Im Vorgriff auf den Sportkalender 2024 hat TCL ein außergewöhnliches Sortiment an Fernsehgeräten auf den Markt gebracht, die perfekt ausgestattet sind, um jeden spannenden Moment in allen Einzelheiten wiederzugeben. Das Vorzeigemodell, der QD-Mini-LED-Fernseher X955, und das Premiummodell, der QD-Mini-LED-Fernseher C955, werden beide vom AiPQ-Prozessor 3.0 gesteuert, der mit einem Algorithmus für maschinelles Lernen ausgestattet ist und für unvergleichlich geschmeidige Bilder sorgt.

Motion Clarity Pro macht sich ebenfalls die Leistung von KI zunutze und erkennt mit hoher Geschwindigkeit sich bewegende Objekte sofort, abhängig von ihrer Größe und Position innerhalb der Bilder. Wenn ein Fußball, der auf das Tor zufliegt, erkannt wird, berechnet Motion Clarity Pro intuitiv die Bewegung in Bezug auf die Bildanzahl. In Kombination mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die sich in Echtzeit an verschiedene Eingabebilder anpassen kann, erhält der Zuschauer den klarsten Blickwinkel auf den Torschuss, während die Bewegungsunschärfe für ultimative Klarheit erheblich reduziert wird.