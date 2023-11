FRANKFURT (dpa-AFX) - Für eine Aktie von Beiersdorf sind am Montag in einem generell verhaltenen Marktumfeld erstmals 130 Euro gezahlt worden. Der Kurs des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns stieg am Nachmittag bis auf 130,10 Euro. Zuletzt gehörte es mit einem Anstieg um ein Prozent zum Spitzentrio im Dax . Der Leitindex gab um 0,2 Prozent auf 16 000 Punkte nach.

