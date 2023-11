FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0935 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0951 (Freitag: 1,0916) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9131 (0,9160) Euro.

Trotz der leichten Verluste bewegt sich der Euro aktuell in der Nähe seines höchsten Stands seit gut drei Monaten. Auftrieb kam in den vergangenen Wochen vor allem von rückläufigen Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed. Von den Währungshütern werden aktuell keine weiteren geldpolitischen Straffungen mehr erwartet. Vielmehr wird für kommendes Jahr auf eine konjunkturelle Abkühlung und erste Zinssenkungen spekuliert.