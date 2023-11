Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine negative Tendenz. Alle Indizes sind im Minus, was auf einen allgemeinen Rückgang der Aktienkurse hinweist. Der DAX hat mit -0,34% den größten Verlust unter den deutschen Indizes. Er steht aktuell bei 15.968,33 Punkten. Der MDAX steht bei 26.119,48 Punkten und hat einen Verlust von -0,37%, was fast gleich dem Verlust des DAX ist. Der SDAX steht bei 13.023,07 Punkten und hat einen Verlust von -0,32%, was etwas weniger als der Verlust des DAX und MDAX ist. Der TecDAX hat den geringsten Verlust unter den deutschen Indizes mit -0,21% und steht bei 3.129,89 Punkten. Unter den US-Indizes hat der Dow Jones einen Verlust von -0,21% und steht bei 35.302,82 Punkten. Der S&P 500 hat den geringsten Verlust aller genannten Indizes mit -0,05% und steht bei 4.553,61 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute stärker gefallen sind als die US-Indizes. Der MDAX hat den größten Verlust erlitten, während der S&P 500 den geringsten Verlust hatte.Die Topwerte im DAX waren Vonovia mit einem Anstieg von 1.36%, gefolgt von Hannover Rueck mit 1.01% und Fresenius mit 0.93%.Auf der anderen Seite gab es einige Flopwerte, darunter Bayer mit einem Rückgang von -3.02%, gefolgt von BASF mit -3.11% und Rheinmetall mit -3.32%.Im MDAX waren die Topwerte AIXTRON mit einem Anstieg von 2.10%, gefolgt von Redcare Pharmacy mit 1.04% und Befesa mit 0.96%. Die Flopwerte waren ProSiebenSat.1 Media mit einem Rückgang von -3.29%, gefolgt von HENSOLDT mit -3.32% und SMA Solar Technology mit -6.74%.Die Topwerte im SDAX waren SFC Energy mit einem Anstieg von 10.01%, gefolgt von Morphosys mit 5.61% und PVA TePla mit 4.24%. Die Flopwerte waren ADTRAN Holdings mit einem Rückgang von -2.68%, gefolgt von thyssenkrupp nucera mit -3.36% und Secunet Security Networks mit -3.42%.Im TecDAX waren die Topwerte Morphosys mit einem Anstieg von 5.61%, gefolgt von AIXTRON mit 2.10% und CompuGroup Medical mit 1.34%. Die Flopwerte waren Evotec mit einem Rückgang von -3.22%, gefolgt von HENSOLDT mit -3.32% und SMA Solar Technology mit -6.74%.Die Topwerte im Dow Jones waren 3M mit einem Anstieg von 0.65%, gefolgt von Walmart mit 0.58% und The Home Depot mit 0.49%. Die Flopwerte waren Amgen mit einem Rückgang von -0.95%, gefolgt von Chevron Corporation mit -0.96% und Walgreens Boots Alliance mit -1.77%.Im S&P 500 waren die Topwerte Etsy mit einem Anstieg von 4.22%, gefolgt von Crown Castle mit 4.05% und Domino's Pizza mit 3.48%. Die Flopwerte waren Moderna mit einem Rückgang von -2.07%, gefolgt von Deere mit -2.12% und KeyCorp mit -2.49%.