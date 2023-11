Im November 2023 haben der S&P 500 und der Nasdaq Composite dank der großen Tech-Unternehmen wie Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla, auch bekannt als "Magnificent Seven", deutliche Zuwächse verzeichnet. Diese Unternehmen machen über ein Viertel der Marktkapitalisierung des S&P 500 aus und haben die Rallye des Index und des Nasdaq angeführt. Laut Hubert de Barochez von Capital Economics ist der MSCI USA Index in diesem Jahr um fast 20 Prozent gestiegen, während der MSCI All Country World Index ohne die USA nur um etwa sieben Prozent zulegte. Diese Leistung ist hauptsächlich auf die Sektoren zurückzuführen, die die "Magnificent Seven" vertreten. De Barochez prognostiziert, dass der US-Aktienmarkt in den kommenden Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance zeigen wird, trotz möglicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Er erwartet, dass jede Konjunkturabschwächung mild und kurz sein wird und die "Magnificent Seven" kaum beeinträchtigen wird. Sein Fazit ist, dass US-Technologieaktien, angetrieben durch das wachsende Interesse an Künstlicher Intelligenz, weiterhin besser abschneiden könnten als der Gesamtmarkt.