Der CNBC-Moderator Jim Cramer, bekannt für seine wechselhafte Einstellung zu Bitcoin, hat in seiner Sendung Mad Money zugegeben, dass seine frühere Warnung vor Investitionen in Bitcoin voreilig war. Er ermutigt nun Anleger, den Kauf von Bitcoin in Betracht zu ziehen, wenn sie an dessen Potenzial glauben. Bitcoin hat kürzlich die Marke von 38.000 US-Dollar überschritten, den höchsten Stand seit 18 Monaten. Dieser Anstieg wird hauptsächlich auf den Optimismus der Branche bezüglich der möglichen Genehmigung eines Bitcoin-Spotfonds (ETF) durch die US-Börsenaufsicht (SEC) zurückgeführt. Eine solche Genehmigung könnte traditionellen Finanzinstituten ein Engagement in Bitcoin ermöglichen, ohne die Kryptowährung direkt zu halten, und könnte einen Schub von einer Billion US-Dollar für Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte auslösen. Trotz Cramers umstrittener Reputation ermutigt er nun Anleger, Bitcoin zu kaufen, wenn sie an dessen Potenzial glauben.