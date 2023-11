Deutscher Nachhaltigkeitspreis Doppelsieg für SCHOTT (FOTO)

Mainz (ots) - Für seine Nachhaltigkeitsziele und sein Strategieprogramm

"Klimaneutral 2030" ist der Technologiekonzern SCHOTT bei der Gala des Deutschen

Nachhaltigkeitstags in Düsseldorf mit dem 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in

der Kategorie Glas und Keramik (https://www.schott.com/de-de/news-and-media/pres

semitteilungen/2023/klimastrategie-von-schott-wird-mit-nachhaltigkeitspreis-gewu

erdigt) ausgezeichnet worden. Gleichzeitig hatte sich der Mainzer

Spezialglashersteller bereits im Vorfeld für den Sonderpreis

"Transformationsfeld: Klima" in der Spitzengruppe als einer der drei Finalisten

qualifiziert. Die unabhängige Jury des DNP hatte branchenübergreifend die

Unternehmen ausgewählt, die besonders wirksame Beiträge durch ihre Produkte,

Maßnahmen und Lösungen leisten und damit Motivation in die Breite tragen können.

Auf der Gala dann die Bekanntgabe der Gewinner - und eine Überraschung: Auch

beim Sonderpreis "Transformationsfeld: Klima" Platz 1 für SCHOTT.



Pressemeldung online lesen inkl. Bilddownload (https://www.schott.com/de-de/news

-and-media/pressemitteilungen/2023/deutscher-nachhaltigkeitspreis-doppelsieg-fue

r-schott)