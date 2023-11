Bis vor Kurzem sah es bei der McDonald’s-Aktie noch nach einem tieferen Fall sogar bis auf die Verlaufstiefs aus 2022 aus, dieses Szenario konnte jedoch durch den dynamischen Kurssprung zurück an den Widerstand um 281,67 US-Dollar mehr als zerstreut werden. Doch der steile Anstieg in fünfwelliger Form und damit einem Impuls dürfte nicht ohne eine vorherige Konsolidierung weiter fortgesetzt werden. Dann würden sogar neuerliche Rekordstände winken.

Nach dem fünfwelligen Impuls seit Mitte Oktober sollte McDonald’s nun in eine klassische 123-Konsolidierung übergehen, Ziele können hierbei zunächst am EMA 200 und darunter im Bereich von 269,75 US-Dollar genannt werden. Spätestens von dort aus sollten Bullen wieder eingreifen und eine zweite harmonische Kaufwelle bis an die aktuellen Jahreshochs von 298,86 US-Dollar ermöglichen. Genau für dieses Szenario ließe sich ein entsprechendes Long-Investment abschließen. Ein Kursniveau unter 268,53 US-Dollar würde dagegen Abwärtsrisiken auf 263,20 und rund 260,00 US-Dollar merklich steigern.

McDonald´s Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Investoren sollten sich ab sofort auf Abschläge zunächst auf den EMA 200 bei 272,81 US-Dollar und darunter glatt 270,00 US-Dollar einstellen. Hinweisgeber stellt die heutige Tageskerze in Form eines Doji dar. Anschließend wird mit einem Anstieg an 298,86 US-Dollar und damit die diesjährigen Hochs gerechnet, orientierungshalber würde sich durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN KJ0ZCK vom aktuellen Stand heraus eine Renditechance von 65 Prozent ergeben. Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 3,74 Euro. Die Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu erwartenden Tiefständen orientieren müssen.