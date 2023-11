BGH Wohnmobil-Besitzer haben Anspruch auf Schadensersatz

Berlin-Schönefeld (ots) - Die Richter am Bundesgerichtshof (BGH) haben sich

aktuell verbraucherfreundlich im Zusammenhang mit dem Wohnmobil-Abgasskandal

positioniert. Demnach haben auch Wohnmobil-Besitzer grundsätzlich Anspruch auf

Schadensersatz. "Die BGH-Richter haben heute ein extrem positives Signal an über

100.000 betroffene Wohnmobil-Besitzer in Deutschland gesendet. Dies geschieht zu

einem wichtigen Zeitpunkt, denn Entschädigungsansprüche im

Wohnmobil-Abgasskandal könnten bereits am 01. Januar 2024 verjähren. Fiat muss

nun mit einer Klagewelle rechnen" , kommentiert der Rechtsanwalt Claus

Goldenstein. Goldensteins gleichnamige Kanzlei (http://www.ra-goldenstein.de/)

vertritt mehr als 65.000 Mandanten im Abgasskandal und ist in der Sache für das

erste Urteil am Bundesgerichtshof verantwortlich.



Verbraucheranwalt warnt vor möglicher Verjährung