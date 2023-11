Octapharma präsentiert auf der ASH 2023 neue klinische und wissenschaftliche Daten aus laufenden Forschungsinitiativen, die darauf abzielen, die Versorgung von Menschen mit Blutungsstörungen zu verbessern

LACHEN, Schweiz, 27. November 2023 /PRNewswire/ -- Neue klinische Daten aus dem Hämatologie-Portfolio von Octapharma werden im Rahmen des wissenschaftlichen Programms auf der 65. American Society of Hematology (ASH) Meeting and Exposition vorgestellt, die vom 9. bis 12. Dezember 2023 in San Diego, Kalifornien, stattfindet. Neue Daten aus der prospektiven klinischen Studie mit wilate zur Prophylaxe bei Patienten mit der Von-Willebrand-Krankheit (von Willebrand disease - VWD) werden vorgestellt. Darüber hinaus wird das Design einer neuen klinischen Phase-IV-Studie zur Knochen- und Gelenkgesundheit bei Menschen mit Hämophilie A vorgestellt, und es gibt Neuigkeiten aus der Forschungszusammenarbeit zwischen Octapharma und akademischen Einrichtungen.