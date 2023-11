Berkshire Hathaway verzeichnete im dritten Quartal einen um 40% höheren Betriebsgewinn und einen Rekordbestand an Barmitteln von 157,2 Milliarden US-Dollar. CNBC hat das Portfolio des Unternehmens analysiert und Aktien identifiziert, die bei Analysten beliebt sind. Dazu gehören Aktien, die von mindestens 55% der Analysten mit "Kaufen" bewertet werden und ein Aufwärtspotenzial von mindestens 15% für das kommende Jahr aufweisen. Amazon ist mit einer Kaufempfehlung von 84% der Analysten die am häufigsten empfohlene Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von fast 22% hin. Snowflake, ein Cloud-Software-Anbieter, ist ein weiterer Favorit mit einem Aufwärtspotenzial von 19%. Chevron, der zweitgrößte Ölkonzern der USA, hat ein Kurspotenzial von 25%, obwohl Berkshire seine Beteiligung im dritten Quartal um 10% reduziert hat. Weitere beliebte Aktien sind Liberty Media, Louisiana-Pacific, Nu Holdings und T-Mobile US.