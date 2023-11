Fiat erleidet im Wohnmobil-Abgasskandal Schlappe am BGH / Diesel-Senat sieht berechtigte Ansprüche auf Schadenersatz

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Der Bundesgerichtshof (BGH) ist seiner im Sommer 2023 gestecktenneuen Linie im Abgasskandal treu geblieben. In seiner Entscheidung vom 27.November 2023 stellte der Dieselsenat fest, dass Fiat Chrysler (jetzt:Stellantis) beim Einbau von illegalen Abschalteinrichtungen fahrlässig im Sinnevon §823 BGB gehandelt hat. Damit steht dem Besitzer eines Wohnmobils A68 vonSunlight Schadensersatz zu. Das Basisfahrzeug verfügt über einen Fiat Ducato2.3l Multijet II (96 kW) der Abgasnorm Euro 6 ( Az.: VIa ZR 1425/22 (https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/2023196.html?nn=10690868) ). Aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer ist die Entscheidung des BGHein weiterer Meilenstein in der Aufarbeitung des Abgasskandals bei Fiat. Der BGHsorgte damit gerade für die Halter von Wohnmobilen für Rechtssicherheit. Wieschon bei VW, Audi und Mercedes genügt auch bei Fiat bereits der Nachweisfahrlässigem Handeln für Ansprüche auf Schadensersatz. Dr. Stoll & Sauer rätdaher Dieselfahrern und Wohnmobil-Besitzer zur anwaltlichen Beratung imkostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Mehr Infos zuden Entwicklungen am EuGH(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster) und BGH(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/bgh-urteil) gibt es auf unserenSpezial-Websites.Seit 2020 steht der Diesel-Abgasskandal bei Fiat im FokusSeit Sommer 2020 ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt im Fiat-Abgasskandal- bisher ohne veröffentlichte Ergebnisse. Vor allem Wohnmobile sind vom Skandalbetroffen, da die meisten Hersteller auf den Fiat Ducato als Basisfahrzeugvertrauen. 2020 sprach die Staatsanwaltschaft von 200.000 Freizeitfahrzeugen.Der Fiat-Diesel Multijet soll mit verschiedenen unzulässigenAbschalteinrichtungen die gesetzlich vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte nur aufdem Prüfstand einhalten und nicht im normalen Straßenverkehr. Bei denAbschalteinrichtungen handelt es sich um einen sogenannten Timer, der nach 21Minuten die Abgasreinigung ausschaltet, und das Thermofenster, das dieAbgasregulierung von der Außentemperatur abhängig steuert. Mittlerweile hat derSkandal die Instanzen durchlaufen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, diemittlerweile über 3500 Klagen gegen Fiat anführt, fasst die aktuelleEntscheidung und das Verfahren am BGH kurz zusammen- Der BGH verweist das Verfahren an das OLG Bamberg zurück.- Der BGH sieht aufgrund fahrlässigen Handelns nach §823 Abs. 2 BGB einenmöglichen Differenzschaden. Das muss jetzt das OLG im Sinne der neuenBGH-Rechtsprechung vom Sommer 2023 prüfen. Der BGH hatte über die Frage