Ghendler Ruvinskij erstreitet erstes BGH-Urteil für Wohnmobilbesitzer im Abgasskandal

Köln (ots) - Mit Urteil vom 27. November 2023 - VIa ZR 1425/22 entschied der

Bundesgerichtshof zum ersten Mal über die Schadensersatzpflicht bei Wohnmobilen.

Er bestätigte darin seine zu PKW gefundene Rechtsansicht, dass betroffenen

Wohnmobilbesitzern ein Anspruch auf Ersatz des Differenzschadens in Höhe von bis

zu 15% des Kaufpreises zusteht, wenn im Wohnmobil eine unzulässige

Abschalteinrichtung zum Einsatz kommt.



Mit dem heutigen Urteil bestätigt der BGH, dass auch in Bezug auf Wohnmobile

fahrlässiges Handeln Schadensersatzansprüche begründet. Das von der Kanzlei

Ghendler Ruvinskij geführte Verfahren war dabei das erste zum

Wohnmobil-Abgasskandal. Und wie in zahlreichen weiteren Klageverfahren, war die

Beklagte Fiat (Stellantis), deren Zugmaschinen in einem Großteil der Wohnmobile

zum Einsatz kommen.