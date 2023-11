Die Einführung von OpenAI's ChatGPT hat eine Investitionswelle in Künstliche Intelligenz (KI) ausgelöst, die vor allem die größten Unternehmen des Sektors, die "Magnificent Seven", profitiert hat. Experten wie Dan Niles vom Satori Fund und Dan Ives von Wedbush prognostizieren eine Fortsetzung des Technologie-Booms bis zum Jahresende und darüber hinaus, angetrieben durch steigende Ausgaben für KI-Hardware und -Software. Besonders Microsoft wird hervorgehoben, das sich als Vorreiter in der Monetarisierung von KI-Unternehmenssoftware etabliert hat. Es wird erwartet, dass Microsoft und Apple bis 2024 eine Marktkapitalisierung von vier Billionen US-Dollar erreichen könnten. Ives prognostiziert für Apple eine Erholung, angetrieben durch iPhone-Verkäufe und ein wachsendes Dienstleistungsportfolio, einschließlich der Einführung eines "AI App Store" im Jahr 2024. Jonathan Curtis vom Franklin Technology Fund betont, dass das Potenzial der generativen KI noch nicht vollständig verstanden wird und sieht Chancen sowohl innerhalb als auch außerhalb der KI-Wertschöpfungskette.