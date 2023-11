München (ots) - Transparenz der Ergebnisdarstellung bleibt häufig hinter

Standards zurück / "Elite Report 2024": 54 empfehlenswerte Institute in

Deutschland (43), Österreich (7) sowie vier aus Schweiz und Liechtenstein bilden

im deutschsprachigen Raum die Qualitätsgemeinschaft der Vermögensverwalter



München/Salzburg, 27. November 2023 - Vielen Vermögensverwaltern mangelt es aus

Sicht ihrer Kunden an ausreichender Wertschätzung für die zu betreuende Person

und das Mandat. Diese schwerwiegende Kritik äußerten bei den jährlichen

Recherchen des "Elite Reports" zahlreiche, vor allem ältere vermögende

Privatanleger. Hinzu kommt als immerwährendes Ärgernis die häufig mangelnde

Transparenz der meist wenig empathisch vorgetragenen Reportings. "Die

Beurteilung der Betreuungsqualität hängt neben dem absoluten Ergebnis maßgeblich

von den immer wieder als lästige Pflicht gehandhabten Reportings und der dem

Kunden und seinen Betreuungsmandat entgegengebrachten Wertschätzung ab. Dafür

bietet die seit zwei Jahrzehnten bewährte Qualitätsgemeinschaft der Elite im

deutschsprachigen Raum eine wichtige Orientierungshilfe bei der Suche nach mehr

Betreuungsqualität", erklärt "Elite Report"-Chefredakteur Hans-Kaspar von

Schönfels.





Rund 150 Reportings hat der "Elite Report"-Gutachter, der öffentlich bestellteund vereidigte Sachverständige für Wertpapieranlagen, Reinhard Vennekold,akribisch geprüft. Er empfiehlt Vermögenden, die gesetzlich vorgeschriebenenReportings genau zu prüfen. So könnten Probleme in der Performance, im Risiko,in der Asset Allokation oder in der Kostenstruktur rechtzeitig erkannt undzeitnah entsprechend gegengesteuert werden.Der "Elite Report" für 2024 erscheint im 21. JahrgangInsgesamt wurden dieses Mal 54 Vermögensverwalter als "empfehlenswert"eingestuft. Von anfänglich 367 Anbietern blieben nach einer ersten und zweitenAnalyse noch 151 übrig. Nach Durchführung weiterer Prüfschritte wie derBeantwortung eines umfangreichen Fragebogens und diversen Leumundsbefragungensowie dem Bilanz-Check reduzierte sich die Zahl auf 81. Die anschließendeAuswertung von Beratungsberichten privater Anleger und Nachrecherchen reduziertedie Anzahl der Auszuzeichnenden noch einmal auf insgesamt 54 Anbieter.Top Ten mit vielen großen NamenVon den 54 empfehlenswerten Häusern sind 43 deutsche Adressen, sieben habenihren Sitz in Österreich, vier in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.Zum Segment "summa cum Laude" gehören 37 Vermögensverwalter mit 750 bis 800Punkten. Die Auszeichnung "magna cum laude" erhalten acht Häuser mit 700 bis 749Punkten, neun Anbieter zählen mit 650 bis 699 Punkten zu den "cumlaude"-Anbietern. Die zehn besten Vermögensverwalter sind in diesem Jahr die DZPrivatbank S.A. (D/L), die Frankfurter Bankgesellschaft (D/CH), die Fürst FuggerPrivatbank AG (D), die Hamburger Sparkasse (D), HRK Lunis AG (D), die LGT Bank(FL/CH), die Nord LB (D), Pictet & Cie Europe S.A. (D/CH), die SchelhammerCapital Bank Vermögensmanagement (A) sowie Werther und Ernst (D).Der Report "Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2024"wird in Kooperation mit dem 'Handelsblatt' herausgegeben. Der "Elite Report" istfür 39,80 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand erhältlich.Handelsblatt-Abonnenten erhalten zehn Euro Rabatt (Auslandsporto wird extraberechnet). Bestellungen können per E-Mail unter bestellung@elitereport.de odertelefonisch +49(0) 89 /470 36 48 aufgegeben werden.Pressekontakt:Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredaktion "Elite Report", Telefon 089 / 470 3648,E-Mail: redaktion@elitereport.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164406/5659335OTS: Elite Report