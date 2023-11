Der Norne Carbon Storage Hub von Fidelis New Energy wurde von der Europäischen Union zum Projekt von gemeinsamem Interesse erklärt

KOPENHAGEN, Dänemark, 28. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Europäische Kommission gab heute bekannt, dass sie den Norne Carbon Storage Hub („Norne") zu einem Projekt von gemeinsamem Interesse („Project of Common Interest - PCI") erklärt hat, einer vorrangigen Kategorie strategischer grenzüberschreitender Infrastrukturprojekte. Das von Fidelis New Energy („Fidelis") im Jahr 2021 ins Leben gerufene Projekt Norne wurde als groß angelegtes, vertikal integriertes Onshore-CO2-Transport- und -Speichernetz in Dänemark konzipiert, das die Bemühungen um die Dekarbonisierung in ganz Europa unterstützt.

Die PCI-Bekanntgabe fand in Aalborg auf dem CCUS-Forum der EU statt, auf dem Dänemark, Frankreich, die Niederlande, Deutschland und Schweden auch die Aalborg Declaration unterzeichneten. Die Aalborg Declaration bestätigt die Bedeutung einer grenzüberschreitenden europäischen Infrastruktur, die die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (CCUS) ermöglicht, um die dänischen und europäischen Klimaziele zu erreichen.

„Obwohl Norne seinen Sitz in Dänemark hat, war es immer unsere Vision, ein Projekt von echtem europäischem Interesse zu schaffen, eine paneuropäische Lösung, die zur Dekarbonisierung Dänemarks und unserer Nachbarländer beiträgt. Unsere Empfangsanlagen und künftigen Pipelines werden es uns ermöglichen, CO2 von unserer bestehenden dänischen Industrie sowie von unseren Nachbarn aufzunehmen und so die Klimaziele der EU zu erreichen. Aufgrund unserer günstigen Lage und Geologie wird Dänemark eine weltweit führende Rolle in der Kohlenstoffmanagementbranche einnehmen und weitere Investitionen und industrielles Wachstum in Nordeuropa ermöglichen", sagte Ulrik Weuder, Managing Director von Fidelis New Energy Europe.

„Wir freuen uns, dass der Norne Carbon Storage Hub von der Europäischen Union als strategische Priorität für ein Projekt von gemeinsamen Interesse eingestuft wurde. CCS spielt sowohl in der dänischen als auch in der europäischen Klimastrategie eine wichtige Rolle, um die Dekarbonisierung schwer zu mindernder Industrien zu unterstützen, und es spielt eine entscheidende Rolle, um der Welt zu helfen, ihre Klimaziele zu erreichen. Wir sind stolz darauf, dass wir dazu beigetragen haben, Norne als Dänemarks erstes Onshore-CO2-PCI-Projekt ins Leben zu rufen", sagte Dan Shapiro, Mitbegründer, CEO und Managing Partner von Fidelis.

„Durch die Nutzung von Onshore-Speichern ermöglicht Norne eine bewährte, sichere und umweltfreundliche Dekarbonisierung von schwer zu mindernden Segmenten der dänischen und europäischen Wirtschaft. Das Norne-Speichernetzwerk bietet den CO2-Emittenten die Möglichkeit zur Dekarbonisierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der globalen Wettbewerbsfähigkeit und damit der Erhaltung europäischer Arbeitsplätze", fügte Bengt Jarlsjo, Mitbegründer, Präsident und Chief Operating Officer von Fidelis, hinzu.

