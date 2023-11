„Die Funktion „Empfehlungen" zielt auf das grundlegende Problem der effizienten Verwaltung und Optimierung von M365-Umgebungen. Ohne eine zentrale Ansicht und effektive Tools sehen sich viele IT-Administratoren außerstande, wichtige Fragen zur Integrität und Sicherheit ihrer M365-Umgebung zu beantworten. Die elegante Lösung von Orchestry beleuchtet diese verstreuten und doch wichtigen Informationen und hilft Administratoren, ihre Anstrengungen auf Bereiche zu konzentrieren, auf die es besonders ankommt", so Michal Pisarek, CEO bei Orchestry Software Inc.

Wichtigste Merkmale der Orchestry-Empfehlungen:

Maßgeschneidert für Ihre Umgebung: „Empfehlungen" nutzt adaptive Trigger und künstliche Intelligenz, um spezifische Empfehlungen für Ihre einzigartige M365-Umgebung zu erstellen.





Nachvollziehbar durch Begründung: Jede Empfehlung enthält eine detaillierte Erklärung der Gründe, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.





Detaillierte Anleitung: Orchestry bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung von Empfehlungen und gewährleistet die Wirksamkeit der Maßnahmen.





Vorbereitung auf Microsoft Copilot: Die Empfehlungen von Orchestry ermöglichen die Bekämpfung des Datenwuchers und die Härtung der Sicherheit, um die Unternehmensumgebung auf Microsoft Copilot vorzubereiten.

„In einer rasant evolvierenden Cloud-Umgebung sind Administratoren auf echte Hilfe angewiesen, um mit dem Wandel Schritt zu halten, Benutzer zu unterstützen und ihre Umgebung zu schützen", berichtet David Francoeur, Director of Product Delivery bei Orchestry Software Inc. „Die Funktion „Empfehlungen" von Orchestry fügt vielfältige Daten zu umsetzbaren Erkenntnissen zusammen, die speziell auf Ihre Umgebung zugeschnitten sind. Eine solche zentrale Übersicht ist ganz entscheidend."

Orchestry-Empfehlungen liefern Erkenntnisse in der Qualität von Beratungsdienstleistungen; gestützt auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen und bereitgestellt als intuitives Erlebnis.

Informationen zu Orchestry

Orchestry vereinfacht die Arbeit in Microsoft 365, Microsoft Teams und SharePoint Online mit seiner umfassenden Enablement-, Einführungs- und Standardisierungsplattform. Orchestry wurde von SharePoint MVPs und Microsoft 365-Experten entwickelt und erleichtert Unternehmen die Entscheidung, was wann in Microsoft 365 verwendet werden kann, und beschleunigt so die Einführung von Technologien, stärkt die Governance und vereinfacht die Bereitstellung.

Erfahren Sie mehr über Orchestry und/oder Empfehlungen: https://www.orchestry.com und/oder https://www.orchestry.com/insight/orchestry-announces-new-feature-recommendations

KONTAKT für Orchestry, Jessica Bermel, Senior Digital Marketing Strategist, Jessica.bermel@orchestry.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/orchestry-kundigt-empfehlungen--funktion-an-transformation-des-m365-managements-durch-ki-gestutzte-erkenntnisse-301998541.html