Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2023

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.11.2023

Kursziel: 131,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Nach neun Monaten mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisplus

Nach den ersten neun Monaten lag die CEWE Stiftung & Co. KGaA mit einem Umsatzwachstum von knapp 9 Prozent und einem gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio. Euro verbesserten EBIT sehr gut auf Kurs, um ihre Ziele für 2023 zu erreichen. Und die Aussichten für das laufende vierte Quartal mit dem wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft, auf das in den letzten drei Jahren jeweils rund 43 Prozent der Konzernerlöse und quasi das gesamte Ergebnis entfielen, sind vielversprechend.



Denn nachdem die Urlaubs- und dabei vor allem die Fernreiseaktivitäten in diesem Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht haben, verfügen die Konsumenten über viel neues Bildmaterial, das nun zur Kreation individueller Fotogeschenke bereitsteht. Und da hochwertige persönliche Präsente wie das CEWE FOTOBUCH, Wandbilder, Kalender, Grußkarten und weitere Fotoprodukte einen hohen emotionalen Stellenwert besitzen, verhält sich die Nachfrage hier weitgehend unabhängig von den

gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Daher erwarten wir für das mit einem Umsatzanteil von rund 85 Prozent mit Abstand größte und wichtigste Kerngeschäftsfeld Fotofinishing erneut ein starkes Schlussquartal.

Dabei profitiert CEWE unverändert von der starken Marken- und Marktpositionierung als Premium-Anbieter im Fotofinishing, die auch in diesem Jahr wieder durch eine vorweihnachtliche Marketingkampagne gefestigt wird. Einen wichtigen Erfolgsfaktor bildet zudem auch die Innovationskraft des Unternehmens. So wird die Angebotspalette kontinuierlich durch innovative Produktneuheiten und -varianten erweitert. Darüber hinaus gewinnt der Einsatz künstlicher Intelligenz auch immer mehr an Bedeutung.

Die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck, die mit ihren optimierten Strukturen inzwischen gut aufgestellt sind und bei denen das (Vor-)Weihnachtsgeschäft ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, sollten sich ebenfalls weiterhin solide entwickeln. Zudem stellen sich die Bilanzverhältnisse des Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von knapp 64 Prozent zum 30. September 2023 weiterhin sehr solide dar.

Bei Ansatz unseres erneut auf nunmehr 131 Euro erhöhten Kursziels bietet die CEWE-Aktie dem Anleger aktuell ein Upside-Potenzial von gut 33 Prozent. Daher bekräftigen wir einmal mehr unsere Empfehlung, das Papier auf dem auch nach dem jüngsten Kursanstieg unseres Erachtens immer noch günstigen Niveau zu "Kaufen". Dabei weist der Anteilsschein auf Basis unserer Dividendenschätzung derzeit eine Ausschüttungsrendite von 2,6 Prozent auf, wobei wir auch zukünftig von kontinuierlich weiter steigenden Dividenden ausgehen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28429.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



Die CEWE Stiftung Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 97,85EUR gehandelt.



