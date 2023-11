Wirtschaft Einstellungsbereitschaft der Unternehmen leicht gesunken

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat zuletzt leicht abgenommen. Das sogenannte "Beschäftigungsbarometer" des Münchner Ifo-Instituts sank im November auf 95,9 Punkte, nach 96,2 Zählern im Oktober.



"Das noch fehlende feste Fundament für den Aufschwung lässt die Unternehmen bei Neueinstellungen zögern", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Viele Unternehmen klagen weiterhin über mangelnde Neuaufträge." In der Industrie aber ist das Barometer wieder gestiegen, nach zuletzt sieben Rückgängen in Folge.