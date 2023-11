GfK Abwärtstrend beim Konsumklima vorerst gestoppt

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im November insgesamt kaum verändert. Die GfK gibt den sogenannten "Konsumklimaindex" mit -27,8 Punkten an und damit 0,5 Punkte höher als im Vormonat (revidiert -28,3 Punkte).



Die Anschaffungsneigung gewinnt demnach leicht hinzu, während die Einkommenserwartung geringe Einbußen hinnehmen muss. Der leichte Anstieg des Konsumklimas ist laut GfK auch darauf zurückzuführen, dass die Sparneigung in diesem Monat von 8,5 auf 5,3 Punkte zurückgegangen ist: "Nach drei Rückgängen in Folge stabilisiert sich das Konsumklima zum Jahresende", sagte Rolf Bürkl vom Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM). Sein Niveau bleibe aber sehr niedrig und es seien keinerlei Signale für eine nachhaltige Erholung in den kommenden Monaten erkennbar.