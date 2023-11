NÜRNBERG (dpa-AFX) - Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft hat sich die Konsumstimmung in Deutschland verbessert und ihre Abwärtsbewegung der vergangenen Monate gestoppt. Das geht aus der neuesten Konsumstudie des Nürnberger Konsumforschungsunternehmens GfK und des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. "Nach drei Rückgängen in Folge stabilisiert sich das Konsumklima zum Jahresende", sagte NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Allerdings bleibe das Niveau im langfristigen Vergleich sehr niedrig und es gebe keinerlei Signale für eine nachhaltige Erholung in den kommenden Monaten. "Die Stimmung ist nach wie vor von Verunsicherung und Sorgen geprägt", sagte Bürkl. Neben der Inflation hätten Verbraucher vor allem die internationalen Krisen bei einer vertiefenden Untersuchung als Grund für die Unsicherheit angegeben.