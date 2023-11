GOLDMAN SACHS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach einer Veranstaltung zu Halbleitern im Energiebereich auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Mit der Übernahme von Gan Systems sei Infineon hier gut positioniert, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen rechne mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 50 Prozent im Geschäft mit Rechnern für die Künstliche Intelligenz (KI). Der Experte rechnet derweil mit steigenden Marktanteilen im Segment Verbindungshalbleiter aus Siliziumkarbid./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 23:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

