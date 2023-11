JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re vor einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Er habe unverändert eine positive Haltung zum Rückversicherungsgeschäft, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als weltweit Zweitgrößter in der Branche seien die Schweizer gut gerüstet für eine härtere Gangart in dem Geschäft. Der Aktienkurs sei denen der Wettbewerber in den vergangenen zwei Jahren um rund 20 Prozent hinterhergelaufen./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 21:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 106,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m