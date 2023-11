Auch die chinesischen Börsen kamen nach den Verlusten am Vortag nicht auf die Beine. Enttäuschende Wirtschaftsdaten hatten zu Wochenbeginn belastet. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt 0,89 Prozent auf 17 368,92 Zähler. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg hingegen um 0,19 Prozent auf 3518,92 Punkte. Australische Aktien legten ebenfalls leicht zu. Der australische Leitindex S&P ASX 200 schloss 0,39 Prozent höher mit 7015,22 Punkten. Nach Ansicht der Marktstrategen der Deutschen Bank zeugten unerwartet rückläufige Einzelhandelsumsätze von den Auswirkungen der Zinsanhebungen durch die australische Notenbank. Andererseits erhöht sich mit enttäuschenden Daten die Wahrscheinlichkeit eines Endes des Zinsanhebungszyklus./mf/jha/

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Dabei blieben die Veränderungen in einem überschaubaren Rahmen.

