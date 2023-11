Ledger und YouHodler SA kündigen strategische Partnerschaft zur Erweiterung der Ledger Live Services an

Die Partnerschaft zwischen YouHodler und Ledger stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, indem sie die Stärken von zwei unglaublichen Technologien zusammenführt. Die Nutzer von Ledger Live können nun die innovative Plattform von YouHodler nutzen, um am florierenden Kryptowährungsmarkt teilzunehmen und zu handeln. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Nutzern von Ledger Live ein nahtloses und benutzerfreundliches Erlebnis zu bieten und die Kluft zwischen Finanzdienstleistungen und der innovativen Welt der digitalen Vermögenswerte zu überbrücken.

LAUSANNE, Schweiz, 28. November 2023 /PRNewswire/ -- YouHodler, eine in der Schweiz ansässige Web3-Plattform, die innovative Fintech-Lösungen anbietet, die eine Brücke zwischen Fiat- und Krypto-Finanzdienstleistungen schlagen, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Ledger, der globalen Plattform für digitale Vermögenswerte und Web3, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit wird den Nutzern der Ledger Live App neue Wege eröffnen und ihnen einen nahtlosen Zugang zur dynamischen Welt des Kryptowährungshandels und -investments ermöglichen.

"Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Ledger auf die nächste Ebene zu heben, indem wir eine verbesserte Integration in das sichere Ökosystem von Ledger Live anbieten", sagte Ilya Volkov, CEO von YouHodler. "Diese Erweiterung zielt darauf ab, den Nutzern von Ledger Live einen reibungslosen Weg zu bieten, um den Handel mit Kryptowährungen zu erkunden und sich daran zu beteiligen, und ihnen die Möglichkeit zu geben, das Beste aus ihren digitalen Vermögenswerten direkt im Ökosystem von Ledger Live zu machen. Als Zeichen der Wertschätzung freut sich YouHodler, exklusiv für Ledger-Nutzer ein Angebot bereitzustellen, das ihre Handelserfahrung verbessert und den Wert ihrer digitalen Vermögenswerte maximiert."

Das Engagement von Ledger Live für eine sichere und effiziente Verwaltung digitaler Vermögenswerte passt perfekt zu YouHodlers Vision, ein nahtloses Finanzökosystem für Krypto-Nutzer zu schaffen.

"Ledgers sind der sicherste Weg, Ihre Vermögenswerte selbst zu verwahren, was wichtiger denn je ist. Die Kopplung Ihres Ledgers mit Ledger Live bietet einen einfach zu bedienenden Zugang zur Welt der digitalen Vermögenswerte durch eine Reihe von Dienstleistungen, die mit Ledger noch besser werden. YouHodler bietet seine fortschrittlichen FinTech-Dienste jetzt über Ledger Live an und erweitert damit die Möglichkeiten für unsere Nutzer, aktiv am Kryptowährungsmarkt teilzunehmen und neue Chancen zu entdecken", sagte Jean-Francois Rochet, VP Consumer Services bei Ledger.