Tesla ist der weltweit bedeutendste Hersteller von Elektroautos und seit vielen Jahren der Wachstumskönig der Branche. Doch mit BYD entsteht in China ein ernst zu nehmender Herausforderer. Ausländische Hersteller werden tendenziell aus dem chinesischen Markt verdrängt. Auch für Tesla dürfte es zunehmend schwieriger werden, sich dort zu behaupten. BYD hat Volkswagen auf dem heimischen Markt bereits verdrängt und ist mittlerweile die meistverkaufte Marke des Landes. Experten gehen davon aus, dass BYD schon bald die Führung auf dem weltweiten Markt für Elektroautos übernehmen könnte. Die Preise einiger BYD-Modelle sind um ein Drittel gefallen, was an der Wall Street den Verdacht nährt, dass die Nachfrage nach Tesla-Autos nachlassen könnte.

